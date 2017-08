Na zahájení výstavy při přestřihávání ostnatého drátu místo stužky řekl spisovatel, scenárista a politický vězeň Jiří Stránský, že všechny exponáty, které na výstavě jsou, zažil doslova na vlastní kůži. Když si uvědomíme, že je na ní i popravčí oprátka, šibenice a hradba ostnatých drátů, běhá z toho mráz po zádech.

Spisovatel, scenárista a politický vězeň Jiří Stránský slavnostně zahájil výstavu.

FOTO: Jan Šída, Právo

V temném labyrintu

Organizátoři pojali expozici jako temný labyrint společenských událostí. Z počátku se jde chronologicky po základních historických milnících. Nejprve je třeba se prodrat předkomunistickými etapami, obdobím první republiky T. G. Masaryka a protektorátu, protože právě tam tkví základy pozdější totality.

Fotografka Dana Kyndrová zaznamenávala listopadové události 1989.

FOTO: Jan Šída, Právo

Následuje vstup do rudého koutku plného propagandistických plakátů k únoru 1948, který spustil kolem tehdejšího Československa na čtyřicet let železnou oponu. Busty Klementa Gottwalda a J. V. Stalina připomínají dva viníky této události.

Další část výstavy je dělená spíše na tematické celky. Připomene stavbu Stalinova pomníku na Letné, politické procesy 50. let a popravy, dále vysvětlí, co byla studená válka, zastaví se i u politického tání let šedesátých. Výmluvná je část věnovaná okupaci ze srpna 1968, klíčovému bodu našich moderních dějin a vlastně i počátku konce totality u nás. Ten je prezentován dvěma fenomény, pádem berlínské zdi a pražskými listopadovými událostmi.

U vchodu vítá návštěvníky socha Karla Marxe a obří rudá hvězda.

FOTO: Jan Šída, Právo

Vážná témata jsou částečně odlehčena ohlédnutím za obyčejnými věcmi ze života socialistického občana. Vystaveny jsou panely věnované dovolené s ROH, sportovním úspěchům, školství nebo kultuře zlatých šedesátých let.

Výstava je nejen historickým ohlédnutím za minulými časy, ale také významným mementem.