Klára Vytisková: Zpívala jsem už i v kleci

Klara & The Pop vystoupili třetí den na Szigetu. Na Europe Stage, na níž koncertovali, se organizátoři snaží představit mezinárodnímu publiku to nejzajímavější z evropské scény. V předchozích letech na tom pódiu vystoupili například Mydy Rabycad, Ghost of You nebo En.Dru.