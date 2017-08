V roce 2016 koncertovala na festivalu naše formace The Snuff. Na jeho letošním ročníku vystoupí další české kapely, které se do programu probojovaly z pražského výběrového kola. Na hlavním pódiu se představí Projekt Parabelum, na pódiu pivovaru Lech si zahrají Idio & Idio, malou scénu obsadí Cox & Vox a Fish Face.

Poprvé v celé historii pozvali organizátoři festivalu Českou republiku přes agenturu MusicMap, aby na akci prezentovala českou hudbu, historii, sport a umělce. Projekt Czech House vznikl za podpory ministerstva pro místní rozvoj a Czech Tourismu.

Do Polska jedou i Idio & Idio.

FOTO: archív MusicMap

Na Przystanku Woodstock vystoupí také Cox & Vox.

FOTO: archív MusicMap

V Českém domě budou k dispozici informace o naší zemi, několik velkoformátových snímků vystihujících krásu přírody a památek země a k dispozici budou brýle pro virtuální realitu.

Na akustické scéně budou vystupovat skupiny By The Way, Rambling Wolves, Charlotta, Marry B a další, které se účastnily největší soutěže neprofesionálních kapel ve střední Evropě, Skutečná liga. Uměleckou scénu zastoupí Laco Garaj, který bude vystavovat své obrazy, skleněné sochy a vitráže, jež byly k vidění například ve filmu Johanka z Arku režiséra Luca Bessona.