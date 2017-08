Primárně jde u pokračování o zaručený zisk, ale určité naděje na kvalitu vzbuzuje třeba sci-fi snímek Blade Runner 2049, který uvidíme již v říjnu 2017. Desítky let odolávali režiséři pokušení prodloužit osmdesátkovou klasiku a nakonec do toho „praštil” Denis Villeneuve. Vzhledem k tomu, že uznávaný Kanaďan natočil i filmy Sicario, Zmizení nebo Příchozí, nemuselo by to být špatné.

Ryan Gosling ve filmu Blade Runner 2049

FOTO: Falcon

Svalovec Sylvester Stallone už nic jiného než pokračování nedělá. Akční film Plán útěku se dočká v roce 2018 dvojky. Expert na bezpečnost vězení Ray Breslin musí opět dokázat, že je nejlepší. V prvním díle se roztomile pral se Schwarzeneggerem, ale Arnie už ve dvojce neohlásil účast. Soustředí se teď raději na pokračování Conana. Aby toho nebylo málo, Stallone exhumuje ještě Rockyho ve filmu Creed 2.

Už před Vánocemi 2017 se dočkáme také dalších Hvězdných válek.

Plán útěku. Supermoderní vězení a dozorci v anonymních maskách

FOTO: Bontonfilm

Ze záhadných důvodů bude pokračovat romantický muzikál Mamma Mia!, a dokonce i zapomenutá Disneyho pohádka Kouzelná romance. Ta byla o pohádkové princezně, která se dostane do současného reálného světa a potká se v New Yorku „s pohledným právníkem“.

Dalšího dílu se dočká v sezóně 2018 i série Labyrint. Nikdy neměla moc dobré recenze, přesto bude mít třetí pokračování - prý už poslední a s podtitulem The Death Cure.

Po čtrnácti letech si někdo vzpomněl i na akční film Mizerové s Martinem Lawrencem a Willem Smithem a příští rok by do kin měla dorazit „trojka“.

A nakonec dva horory, které budou mít už čtvrté pokračování - jde o Insidious: Chapter 4 a Purge 4.