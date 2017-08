Přestože se velká část pořadatelů těch největších akcí u nás rozhodla neuvádět počet návštěvníků s odkazem na to, že se nehodlá účastnit matematických dostihů, které v minulých letech v tomto ohledu probíhaly, je jisté, že čeští diváci festivaly milují.

Nejlépe jsou na tom Colours of Ostrava. Organizátoři se rozhodli dostat je mezi nejrespektovanější v Evropě a nabídli program, který přilákal – podle odhadu Práva – na 50 tisíc návštěvníků. Přitom odhady některých lidí z hudební branže sahaly až k počtu 65 tisíc těch, kteří do Dolní oblasti Vítkovic v polovině července dorazili.

„Řekli jsme si, že pokud se nám nepodaří připravit program, který by festival vyprodal nebo se vyprodání blížil, pak už nevíme, co v téhle zemi udělat pro to, aby se nějaká podobná akce dostala na úroveň velkého evropského festivalu. Myslím si, že fanoušci pochopili, že se děje něco nebývalého, a přišli,“ řekla ředitelka festivalu Zlata Holušová Právu.

V Ostravě letos vystoupili například Midnight Oil, Imagine Dragons, Norah Jones, Jamiroquai, Birdy, ale i naši Tata Bojs nebo Michal Hrůza s Janáčkovou filharmonií. Holušová dodala, že na programu dalšího ročníku už začala se svým týmem pracovat a že ambicí je programovou kvalitu v roce 2018 zachovat.

Sting byl hlavní hvězdou festivalu Metronome.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Objektivně vzato je patrné, že se Colours of Ostrava v českých poměrech svou kvalitou ostatním akcím vzdalují. Ambiciózní je nicméně Metronome Festival Prague. Jeho druhý ročník se konal ve druhé polovině června v Praze na Výstavišti a hlavními hvězdami byli Britové Sting a Kasabian. Na akci přišlo šestnáct tisíc diváků, což je dvakrát tolik, než bylo loni na premiérovém ročníku.

„Budeme v pořádání festivalu pokračovat a zlepšovat se v oblastech tam, kde jsme letos skončili,“ řekl ve shrnutí letošního ročníku za pořadatele David Gaydečka s vědomím, že v organizaci akce i programu je stále co dohánět. V každém případě ale na českou festivalovou mapu přibyla akce, která má ambici přesáhnout nejenom hranice Prahy, ale i republiky.

Rock for People hledá

Podobné je to již několik let s přehlídkou Rock for People. Letos se konala potřiadvacáté a její organizátoři se trochu překvapivě rozhodli soustředit se na představování umělců, kteří mají budoucnost před sebou. Myšlenka je to sympatická, nicméně odrazilo se to na nižším počtu diváků než v loňském roce. Přesný počet pořadatelé neuvedli.

Ve Vizovicích navštívilo Masters of Rock pětadvacet tisíc návštěvníků a organizátoři hlásili dopředu, že mají vyprodáno. Mimochodem, podobné hlášení si mohli letos dovolit i z Colours of Ostrava.

V Milovicích na akci Votvírák, jež je zaměřena na hudbu českou a slovenskou, bylo 40 tisíc lidí, na Benátské! ve Vesci u Liberce, kde pořadatelé návštěvnost také nesdělili, mohlo být odhadem na patnáct tisíc diváků. Tradičně velký zájem je i o putovní festival Hrady CZ, který má obvykle kapacitu areálu v blízkosti významných českých a moravských hradů solidně zaplněnou.

Status Quo zářili na Benátské!

FOTO: Vít Černý, ČTK

Nebude Trutnoff Open Air

Před několika dny přinesla společnost Nielsen Admosphere výsledky svého průzkumu mezi internetovou populací. Zjistila, že z lidí ve věku patnáct až třicet čtyři let navštěvuje hudební festivaly bezmála třetina. I to je důkazem toho, že letní koncerty pod širým nebem u nás mají takříkajíc ustláno na růžích.

Dvě výrazné akce se letos nicméně nekonají. Skončil Litoměřický kořen, který od roku 1995 nabízel především alternativní hudbu, a kvůli sporům mezi pořadateli a městskými zastupiteli letos nebude Trutnoff Open Air. Jeho pořadateli Martinu Věchetovi se nepodařilo akci přesunout do Mladých Buků, kde se proti festivalu v petici vyslovilo osmdesát procent obyvatel.

A nové festivaly? Především Moravafest, jenž se konal v Tvrdonicích, a Slunovrat, který měl premiéru v červnu v Sázavě.