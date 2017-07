Kdo je váš Baby a proč se mu říká právě tak?

Baby je člověk, který v dětství prožil autonehodu. Když mu bylo sedm let, přišel o oba rodiče a začal trpět tinnitem, což znamená, že mu zvoní v uších. Od té doby je auty posedlý – ať už jejich krádežemi či jejich řízením. A současně musí neustále poslouchat hudbu, která jeho sluchové problémy potlačuje – hudbu, která je nosným prvkem celého filmu. A Baby mu říkají proto, že má rád hudbu a ve spoustě textů písniček figuruje slovo Baby… Baby, miluju tě, baby, chci tě…

Byla pro vás příprava na roli náročná?

Byla poměrně intenzivní. Například jsem se musel naučit znakovou řeč… Babyho adoptivní otec je neslyšící. Aherec, se kterým jsem spolupracoval, C. J. Jones, skutečně neslyší. Naučil jsem se také velice dobře řídit. A pak tu byla spousta choreografie.

Ansel Elgort v titulní roli

FOTO: Falcon

Jak probíhala kamerová zkouška a spolupráce s Lily Jamesovou?

Režisér Edgar Wright ví, co chce, bez takových věcí jako kamerové zkoušky se obejde. Nikdy jsem ještě nespolupracoval s nikým, kdo by měl tak jasnou představu o tom, čeho chce dosáhnout. Sešel se s každým z nás a zřejmě usoudil, že nám to bude na plátně společně dobře fungovat.

Lily je ohromně milá, velice otevřená a také velmi profesionální. Doufám, že budeme mít šanci natočit pokračování, protože bych s ní moc rád spolupracoval znovu. Sice si nemyslím, že je něco takového už teď v plánu, ale úplně bych to nevylučoval. Člověk nikdy neví…

Jaká auta jste při natáčení řídil?

Například Subaru STI, což je v podstatě rallye auto. Má pohon všech čtyř kol, což je ohromná zábava. Pak také třeba yukon – Baby chce v jisté fázi větší vůz, protože ví, že bude potřebovat vytlačit ze silnice policejní auto. Takže řídí i tohle. Ale bankovní lupiči nejezdí v lamborghini – nestojí o přílišnou pozornost. Potřebují zapadnout mezi ostatní.

Setkal jste se před natáčením s někým takovým?

Nesetkal jsem se s řidičem bankovních lupičů, ale setkali jsme se s člověkem, který vyloupil asi 15 různých bank. To je úžasné, co? Ale nejúžasnější je to, co nám řekl: pokud jste bankovním lupičem, chytnou vás a skončíte ve vězení, jste tam za machra. Bankovní lupiče tam všichni obdivují. Je to prestižní zločin. Je sexy. Všichni se vás vyptávají, jak jste to dokázal.

Mohl jste některé kaskadérské kousky za volantem natáčet sám?

Pár jsem jich natočit mohl, ale jenom ty, které mě točit nechali, bohužel. Chtěl jsem jich natáčet víc. Ale užil jsem si hodně scén s parkurem – skákání přes ploty, přes auta, klouzání se po eskalátorech… To všechno jsem natáčel sám. Jen scény v autech byly moc nebezpečné.

Ale na plátně to vypadá, že jste jich natočil celkem dost…

Jsem rád, že si myslíte, že vypadají věrohodně. Protože oni ve skutečnosti postavili auto s nástavbou, takže na střeše sedí někdo, kdo to auto ve skutečnosti řídí. Pak umístili kameru přímo do auta a mohli mě u toho točit. Ale bez ohledu na to jsem absolvoval deset pětihodinových lekcí s řidičem kaskadérem, učil jsem se driftovat, dělat smyky, otáčet se… V podstatě mě naučil většinu těch nejpodstatnějších kousků, které ve filmu vidíte. Takže když jsme natáčeli v interiéru auta, věděl jsem, co dělám, bez ohledu na to, jestli jsem zrovna skutečně řídil.

Láska (lily Jamesová) by mohla Babyho změnit.

FOTO: Falcon

Jakou nejpodivnější situaci jste při natáčení zažil?

Točili jsme ve skutečné věznici s maximální ostrahou, což bylo zvláštní a současně děsivé. V jistou chvíli jsme byli zamčeni v kuchyni a kolem procházeli vězni a byli tam dozorci… To bylo šílené. Někudy jste procházeli a viděli jste zavřené vězně, kteří začali bušit na sklo, když si vás všimli…

Co jste si z natáčení tohoto filmu odnesl především?

Především to byla možnost spolupracovat se všemi těmi herci… Těch věcí, co jsem se naučil od Kevina Spaceyho a Jamieho Foxxe… Nemáte vždycky úplnou jistotu, že bude všechno probíhat bezproblémově. Takže při natáčení filmů je podle mého názoru nejdůležitější, abyste se dobře bavili. Tím nemyslím pořádat večírky a chovat se jako pitomec. Myslím tím užívat si přítomnosti lidí, se kterými spolupracujete, a vychutnávat si kouzlo okamžiku – skutečně naplno tohle všechno vnímat. Možná bude výsledkem vašeho snažení skvělý film. Možná ne. Takže ze všeho nejdůležitější je příjemný proces natáčení. A já tentokrát našel pár skutečně skvělých přátel.

Kromě herectví se věnujete také hudbě. Jak tyhle dvě věci kombinujete? Není pro vás někdy obtížné rozhodnout se, které z nich dát přednost?

V tomto případě šlo o dokonalou kombinaci. Myslím, že jsem roli možná dostal právě kvůli tomu, že mám s hudbou zkušenosti. S Edgarem Wrightem jsme si od začátku skvěle rozuměli. Ale myslím, že když si uvědomil, že se věnuji i hudbě a tanci, byly to pro mě při jeho rozhodování body k dobru. Nemalá část filmu má pečlivě vypracovanou choreografii – akční scény, přestřelky, automobilové honičky, dokonce i jemná a nevýrazná gesta… A co se mých dvou kariér týče, nevidím nejmenší důvod, proč bych někdy jednu z nich musel upřednostňovat.