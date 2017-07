V První republice se objeví nové tváře, například Anna Fialová a Brigita Cmuntová hrají dospělé dcery Jaroslava a Kláry a Stanislav Majer hraje nekompromisního podnikatele Hanse von Lippi.

„Dala se na studium medicíny, kde to není úplně jednoduché, protože ten obor dělali spíš muži,“ popsala Brigita Cmuntová svou postavu. „Je cílevědomá, nehodlá to vzdát. A dál se potýká s vizemi, dříve vídala duchy a teď jsou to vize, které říkají, co se stane. Nejsou vždy úplně příjemné. Takže se s tím musí vyrovnávat.“

David Švehlík jako soudce

Život a doba soudce A. K. byl velmi oceňovaný seriál, který přibližoval věrohodně a bez efektních scén dilemata mladého českého soudce. Tehdy ale nešlo o životy. Další řada seriálu bude brutálnější než první.

„V té první sérii soudce řešil občanské právo a tady je to trestní právo. Snad bude z té druhé řady zřejmé, že soudce má velký problém rozsoudit ten případ... je to téměř nemožné rozsoudit, dotyční dělají vše pro to, aby vyvázli jako ti čistí,“ podotkl David Švehlík, který hraje soudce.

„Řešili jsme s Robertem Sedláčkem jeden případ, který se týkal vybržďování na dálnici. Vzhledem k tomu, že jeho se to osobně týkalo, jemu se to stalo, když jel se svou dcerkou, které byl rok, tak o to víc mi to zůstalo v hlavě. Nicméně každý případ je svým způsobem na hraně,“ dodal.

Režie seriálu se ujali Robert Sedláček, Bohdan Sláma, Radim Špaček a Petr Marek.

Trapný padesátky

Komediální série Trapný padesátky je založena na scénáři Ireny Obermannové. Hlavní role dostaly Klára Melíšková, Pavla Tomicová a Alena Mihulová. Hlavního mužského „trapáka“ ztvárnil Václav Kopta.

„Cítil jsem se strašně trapně v té postavě, ale věřte, že u žen které si dokážou ze sebe dělat legraci, ta trapnost rychle vyšumí. Muž, který je přesvědčen o své dominanci a světovládě, takový ten mačistický trouba, kterého jsem měl možnost hrát, věřte, že nic trapnějšího v našem současném vesmíru neexistuje. O to víc jsem si práci na tom pitomci užil,“ řekl Kopta.

Z dokumentů ČT uvede třeba Rodiče napořád, cyklus o dětech z kojeneckých ústavů a dětských domovů, nebo Světský o životě českých cirkusáků a Život ve vzduchu o pražském Letišti Václava Havla.

Česká televize koupila také zahraniční seriály. Uvede seriál o královně Viktorii nebo severské krimi z Islandu V Pasti a hlavně cenami Britské akademie (BAFTA) ověnčený seriál Happy Valley (Šťastné údolí). Jeho hlavní hrdinkou je seržantka Catherine Cawoodová. Vyšetřuje případ únosu, který se vymkne kontrole a je příčinou série brutálních násilných činů na malém městě. [celá zpráva]