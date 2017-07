Co způsobilo proti minulým ročníkům tak viditelný nárůst počtu diváků?

Jednoznačně program, který se letos podařilo nastavit na mnohem vyšší parametry. Nepopírám, že jsme do něho výrazně investovali a že nárůst počtu návštěvníků pro nás byl v podstatě nezbytný. Riskovali jsme přitom, šli jsme takříkajíc nadoraz. Řekli jsme si však, že pokud se nám nepodaří připravit program, který by festival vyprodal nebo se vyprodání blížil, pak už nevíme, co v téhle zemi udělat pro to, aby se nějaká podobná akce dostala na úroveň velkého evropského festivalu. Myslím si, že fanoušci pochopili, že se děje něco nebývalého, a přišli.

Přišlo jich dokonce tolik, že to první den způsobilo organizační problémy.

Start letošního ročníku byl pro nás plný novinek. Začínali jsme ve středu, tedy o den dříve než v minulosti, s ohledem na bezpečnost v areálu jsme zavedli čipy pro evidenci počtu diváků a nabídli jsme hned první den nesmírně silný program.

Lidi na něj však přišli z velké části naráz a způsobili tak u vstupu do areálu kolapsovou situaci. V jednu chvíli bylo jasné, že se přes vstupní brány, kde probíhaly kontroly a páskování, nedostanou včas, a tak jsme se rozhodli, že jim je otevřeme. Je nám nesmírně líto, že k tomu došlo, a slibujeme, že se na podobnou situaci v příštích letech připravíme tak, aby se neopakovala.

Neměli jste při otevření bran obavy z bezpečnostních rizik?

Pravděpodobnost, že by někdo tušil, že na Colours of Ostrava budou lidé první den vpuštěni bez kontroly, byla mizivá. Před branami stály tisíce těch, kteří si vstupenku opravdu koupili.

Myslím si, že mezi nimi prostě nemohl být někdo s nadějí, že se mu podaří dostat se zadarmo na festival a ohrozit ho. Domnívám se, že v dané chvíli žádné takové riziko neexistovalo.

Lze to vůbec vymyslet tak, abyste příští rok případně podobnou situaci zvládli?

Vymyslet se to dá za cenu toho, že něco z areálu musí zmizet. Budeme to řešit.

Kdy po skončení letošního ročníku začnete pracovat na tom dalším?

Už jsme začali. Některé nabídky umělcům pro příští rok jsme už podali. Řeknu to ale trochu jinak. Dostali jsme se do fáze, kdy jsme v rámci Evropy u hudebních agentů velmi oblíbeným festivalem. Vědí, že pokud jde o servis pro kapely, nezklameme je. Máme u nich dobrou pověst, tím pádem nám to dává dobrou výchozí pozici.

Druhý krok je, že do programu investujeme a budeme i trochu riskovat. To jsme udělali už letos a ono se to vyplatilo, protože nárůst počtu diváků byl obrovský. V neposlední řadě se ukázalo, že tím, že jsme konání festivalu proti minulým ročníkům posunuli o jeden den dopředu, máme při vyjednávání s agenty další výhodu. Letos se to koneckonců jasně ukázalo, protože středeční program byl velmi silný.