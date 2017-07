”Festival cílí na celou rodinu, návštěvníky všech generací – od dětí přes teenagery až po zralé publikum. Jeho významným přínosem pro veřejnost je bohatý kulturní a doprovodný program zdarma nebo za symbolické vstupné bez nutnosti zakoupení akreditace,“ upozornila za pořadatele Karla Sluková.

Do Poděbrad by měl zavítat třeba držitel Oscara, italský skladatel Nicola Piovani. Složil hudbu pro snímek Život je krásný nebo filmy Federica Felliniho Ginger a Fred či Interview a filmy bratří Tavianiů Kaos a Dobré jitro Babylonie. Vše připomene v rámci svého koncertu.

Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř

FOTO: Jiří Antalovský/Universal Music

Zazní také hudba ze seriálů HBO včetně Hry o trůny a nejen děti zaujme program k 50 letům spolupráce Jaroslava Uhlíře se Zdeňkem Svěrákem. Ve světové premiéře se představí projekt J. P. Muchowa – The Antagonists (hear the movie, watch the music). Výběr jeho nejslavnějších filmů – Grandhotel, Jedna ruka netleská, Ve stínu, Šeptej, Samotáři nebo Ženy v pokušení.

Česká rocková klasika Lucie vystoupí 24. srpna se speciálním programem Lucie ve filmu.

Bude se promítat i film Tři oříšky po Popelku s hudbou Karla Svobody. „Rádi bychom in memoriam udělili cenu za celoživotní přínos filmové hudbě. Do Poděbrad přiletí z USA jeho dcera Jana Wallace Svobodová, která by cenu převzala a zahájila výstavu svých fotografií,“ dodala Sluková.

„Opět připravujeme bohatý doprovodný program a celý lázeňský park naplníme hudbou, uměním a zábavou. Dovezeme kulisy ze seriálů HBO, připravujeme průlet akrobatických letadel nad městem, cyklovýlety, noční procházku s filmem a mnoho dalšího.“