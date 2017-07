Eskalace dobra je první studiová deska J.A.R. po šesti letech. Fandové i kritici po ní skočili a propukli v nadšení. Dobré recenze jen potvrzují fakt, že skupina, založená v roce 1989, pořád „platí” a je nápaditější než mnozí o generaci mladší rapeři.

Dvojalbum na vinylu obsahuje komplet jedenácti novinkových nahrávek včetně několika bonusů - silná nálož temného funku s nádechem bigbítu a s bezkonkurenčními texty. Do hávu nonsensové poezie halí Ota Klempíř narážky na krizi středního věku, sex, politiku, pervitin a Zlatého slavíka.

Tvorba pro povrchní posluchače to skutečně není, ale J.A.R. dobře vědí, že vnímaví lidé jejich desky zbožňují. „Na to, jaká jsme parta úchyláků, jsme doceněni až až,” okomentoval to nedávno v deníku Právo se suchým humorem Ota „Klempa” Klempíř.