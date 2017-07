Policie v městě Norrköping, v jehož dosahu se festival koná, letos obdržela jedenáct oznámení o sexuálním násilí. Lze přitom předpokládat, že to číslo neodpovídá skutečnému počtu incidentů, k nimž na akci došlo. V mnoha případech hrál roli alkohol, v jiných se postižené dívky styděly svůj zážitek ohlásit.

Letos se festival konal od 28. června do 1. července. V pátek večer na něm podle vyšetřovatelů došlo i ke znásilnění. Organizátoři pak po skončení akce oznámili, že příští ročník ruší. Loni přitom policie během stejného festivalu a po něm dostala hlášení o sexuálním obtěžování od 17 žen. Pět žen na akci bylo znásilněno.

Britská kapela Mumford & Sons, která byla v roce 2016 hlavní hvězdou akce, po svém vystoupení prohlásila, že na „festivalu nebude znovu hrát, dokud policie a organizátoři nezaručí, že bojují proti odporně vysoké míře nahlášeného sexuálního násilí“.

Německá společnost FKP Scorpio, jež akci organizuje, uvedla, že je ostuda, že se muži neumějí chovat. Proto si také nemyslí, že je bezpečné organizovat další ročník.

„Udělali jsme vše pro to, abychom tomu zabránili. To se ale nepovedlo. Slova nedokážou popsat, jak moc jsme z toho nešťastní. Je nám to velmi líto a plně to odsuzujeme,“ píše se v tiskové zprávě na internetových stránkách festivalu. Události odsoudil i švédský premiér a oznámil přitvrzení zákonů o sexuálním násilí.

První ročník festivalu se uskutečnil v roce 2013. Hlavními hvězdami byly skupiny Green Day a Rammstein, přičemž na akci přišlo téměř 52 tisíc diváků. O rok později dorazilo 56 tisíc lidí, a to mimo jiné na Iron Maiden, Kings Of Leon a Kanyeho Westa.

V roce 2015 přišlo 50 tisíc diváků a největšími taháky byli Muse, Robbie Williams a Calvin Harris. Loni dorazilo 52 tisíc lidí a nalákali je především Rammstein a zmínění Mumford & Sons. V letošním roce na festivalu vystoupili Linkin Park, System Of A Down či The Killers, návštěvnost byla rovněž přes padesát tisíc lidí.