Jestliže v minulých dnech Fatboy Slim či Wilkinson návštěvníky festivalu roztančili, Sigala je doslova zhypnotizoval. Jeho vystoupení mělo náboj od první do poslední minuty, nenechal publikum ani na chvíli vydechnout a po hodině a půl sklidil zasloužené ovace.

„Čekal jsem diskotéku, ale bylo to energické vystoupení s nábojem, kterým si úplně podmanil publikum,“ řekl po Sigalově vystoupení ředitel festivalu Kamil Rudolf.

DJ Sigala vystoupil na festivalu Beats for Love.

FOTO: Pavel Karban, Právo

Sigala si podmanil publikum.

FOTO: Pavel Karban, Právo

Ten je s právě skončeným 5. ročníkem největšího středoevropského tanečního festivalu spokojen. „Letošní ročník byl pro nás produkčně i finančně náročný, protože jsme o polovinu navýšili rozpočet a po celou dobu festivalu jsme museli řešit počasí, hrozící bouřky a déšť. Nakonec ale bylo naštěstí všechno zažehnáno, jako by nad námi někdo držel ochrannou ruku, za což jsme moc vděčni,“ poukázal s tím, že festival navštívilo zhruba 40 tisíc lidí.

„Mám velkou radost, že na festival dorazilo tolik lidi a ze všeho nejvíc mě těší, že lidé chválili, jak moc se festival od loňského roku posunul kupředu,“ prozradil.

Na festivalu koncertoval i Majk Spirit.

FOTO: Pavel Karban, Právo

S názorem návštěvníků se ztotožnil i jeden ze sobotních headlinerů, slovenský raper Majk Spirit. Ten na Beats for Love vystoupil už popáté, letos s crew H16 i živou kapelou. „Ten festival nádherně roste. Pamatuju si ty první ročníky, a byl to takový malý Kamilův festival. A teď je to jeden z nejlepší středoevropských tanečních festivalů, což je podle mě obrovský úspěch,“ upozornil Majk Spirit.

Dodal, že v Ostravě se mu vždy vystupuje skvěle, neboť zde má velkou základnu fanoušků. „Ostrava je super,“ připojil.