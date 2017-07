Legendární skupina, která vznikla už v roce 1985 v Los Angeles, nabídla ve tříhodinovém setu třicet písniček. Byly mezi nimi takové hity, jakými nesporně jsou Welcome To The Jungle, Yesterdays, Sweet Child O’Mine, November Rain nebo v přídavku i jedna z nejkrásnějších balad hudební historie, Don’t Cry.

Doplnila je řada coververzí, ať už z dávného repertoáru kapely (Live And Let Die od Wings či Knockin’ On Heaven’s Door od Boba Dylana), či speciálně připravených pro probíhající koncertní sérii (Black Hole Sun od Soundgarden nebo Whole Lotta Rosie od AC/DC).

Právě se skupinou AC/DC zpíval na stejném místě před rokem frontman Guns N’ Roses William Axl Rose. Jeho nejbližším uměleckým parťákem byl tentokrát vynikající kytarista Slash, jenž později ze sestavy Guns N’ Roses odešel a věnoval se vlastní kariéře.

Guns N’ Roses na letišti v Letňanech

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Teprve loni se tihle dva do té doby rozhádaní umělci zase spojili a výsledkem je turné, na němž je doprovází ještě baskytarista Duff McKagan, který u toho byl i na přelomu osmdesátých a devadesátých let, kdy se kapela těšila největší slávě. Dalším je klávesista Dizzy Reed, jenž do sestavy přišel v roce 1990, kytarista Richard Fortus, ten je v ní od roku 2002, bubeník Frank Ferrer ke kapele přibyl v roce 2006 a klávesistka Melissa Reeseová se přidala v roce 2016.

V roli hostů se v Praze představily skotská skupina Biffy Clyro a americká zpěvačka Jesse Jo Stark, která celý minifestival krátce po sedmnácté hodině v úterý večer otevřela.