Režie filmu se ujme Adam Wingard, který se dostal do povědomí především jako hororový režisér, a to například díky snímkům V/H/S, The Guest nebo loňskému Blair Witch: 20 let poté. Podle webu Box Office Mojo měly snímky Godzilla a Kong dohromady rozpočet 345 miliónů dolarů a celosvětově vydělaly přes miliardu dolarů.

Wingardovy filmy ovšem zdaleka nepřinášely tak vysoké výdělky. Proto bude zajímavé sledovat, jak se vypořádá s úkolem natočit tak nákladný a očekávaný snímek.

„Nemyslím na rozpočet a nemyslím na to, že bychom měli dělat určitý typ filmu. Nakonec chci jen natočit snímek, jaký jsme si předsevzali, za těch nejoptimálnějších možných podmínek. Pravděpodobně to znamená víc peněz, ale ne nutně mnohem víc peněz. Měli jsme dost velký rozpočet, abychom mohli udělat The Guest, ale rozhodně bych k natáčení chtěl víc dní,“ řekl Wingard serveru Collider.

„Co podle mě odlišuje filmaře od lidí, kteří jen dělají filmy, je schopnost vytáhnout ze scény vše, co můžete, na rozdíl od toho, abyste ji pouze natočili,“ pokračoval Wingard.

Letošní Kong nabídl o něco lákavější obsazení než Godzilla z roku 2014. Objevili se v něm Samuel L. Jackson, John Goodman a hlavní role si v něm zahráli Brie Larson a Tom Hiddleston.

King Kong se s Godzillou na plátně utkal už v roce 1962, a to v japonském filmu King Kong vs. Godzilla. O rok později byla v Americe uvedena nová verze, za níž stálo studio Universal Pictures.