Zpěvák a kytarista Jindra Polák ze skupiny Jelen ke vzniku písně říká: „Je to příběh kluka z truhlářské rodiny, který se snaží najít svou cestu životem a taky ke svému tátovi. Inspirovalo mě k tomu setkání v irské hospůdce před lety v Dublinu, kde mi jeden starý pán vyprávěl, jak za války utekl z tátovy truhlárny a dal se k letectvu. Bavil jsem se o tom nedávno v dodávce s naším akordeonistou Jankem a ukázalo se, že jeho táta je také truhlář a mě napadl refrén. Nedalo mi to spát a do rána byl text celý.“

Za videoklipem stojí režisér a raper Jonáš „Lipo“ Červinka, který se skupinou Jelen natáčel již předešlé videoklipy Klidná jako voda či Nebe nad Prahou.

Skupina Jelen při natáčení nového klipu

FOTO: Radek Kudláček

„Jelen je hudební těleso, jehož členové jsou si celkově hodně blízko. Tato energie se pak pozitivně přenáší na posluchače. Tedy i na mě. Proto jsem se snažil být s kamerou kapele možná co nejblíž. Poukázat tak na život skupiny na cestách, který k tomu všemu neodmyslitelně patří. Ten je pak protipólem druhé části videoklipu, která je návratem domů. Radostnou oslavou v kruhu nejbližších," popisuje režisér a autor scénáře Červinka.

Na nedělní koncert na pražském Střeleckém ostrově skupina Jelen pozvala i několik svých hudebních přátel. Program začne v 17 hodin a představí se Kateřina Marie Tichá, Debbi a David Stypka.