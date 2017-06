Výstava o potkávání lidí po celém světě

Výstava portrétních fotografií z exotických zemí publicisty, hudebníka, cestovatele a fotografa Tomáše S. Polívky trvá v historickém interiéru chotěbořského zámku do 23. června. Autor nazval svou expozici jednoduše Potkávání. Je to sice poněkud banální slovo, ale vystihuje přesně to, co je k vidění na vystavených snímcích.