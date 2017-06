Letos se v programu objevuje nový trend v oblasti loutkového divadla pro děti, nazývaný v západní Evropě Theatre for Toddlers (divadlo pro batolata). Specifická kontaktní představení jsou určená dětem od jednoho do tří let. Na Mateřince je nabídne pravidelný účastník festivalu, belgický Theater De Spiegel, a Gertrud Exner a její Teater Blik z Dánska.

Součástí festivalu, který oživí nejen divadelní sály, ale i ulice, na nichž děti naleznou barevné nafukovací slony, bude i workshop loutkářských scénografů, filmové projekce, koncerty a výstavy. Expozice v Severočeském muzeu představí fenomén vietnamského vodního loutkového divadla. Pod názvem Magie loutek vzdáleného Orientu - Divadlo zrozené z vody bude přístupná až do konce srpna.

Festival je soutěžní a během jeho slavnostního zakončení v sobotu 17. června ocení odborná porota vybrané individuální výkony z nejzdařilejších inscenací.