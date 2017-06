Bob Dylan je pozorným žákem

Jméno písničkáře Boba Dylana bylo v poslední době dáváno do souvislostí především s peripetiemi kolem jeho převzetí Nobelovy ceny za literaturu. On má však kromě talentu pro slovo také vlohy pro výtvarnou tvorbu. Jak moc umí vládnout tužkou či štětcem, mohou posoudit lidé, kteří navštíví výstavu On The Road (s podtitulem Neznámá tvář známého umělce), jejíž je deník Právo mediálním partnerem, v Křížové chodbě pražské Staroměstské radnice. Potrvá do 31. srpna.