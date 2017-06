Nyní se ví, že ponese jméno po jedné z nejslavnějších skladeb kapely – Bohemian Rhapsody. Zatím to vypadá, že ho bude režírovat Bryan Singer a že se ho v českých kinech dočkáme 27. prosince 2017. Dlouho se mluvilo zejména o tom, kdo ztvární legendárního frontmana Freddieho Mercuryho. V jednání byl dokonce známý provokatér Sacha Baron Cohen, který si zahrál například kontroverzního Borata. Po tom, co se ale s nejmenovaným členem kapely Queen neshodl na vizi díla, od projektu ustoupil.

Cohen totiž údajně chtěl, aby se film soustředil hlavně na Mercuryho život. Následně se ale podle vlastních slov dozvěděl, že hlavní postava uprostřed snímku zemře a druhá polovina díla ukáže kariéru Queen po její smrti. Kytarista Queen, Brian May, ale jeho argumenty v médiích popřel.

„Řekl jsem mu, že přece nikdo nechce jít na film, v němž hlavní postava zemře na AIDS uprostřed děje, a nikdo pak nechce sledovat, jak kapela pokračuje. O Freddiem Mercurym existují úžasné příběhy. Ten chlap byl divoch,“ svěřil se Cohen v rozhovoru pro US Radio.

Zpěváka si nakonec zahraje Rami Malek, kalifornský rodák s egyptskými předky známý například z role faraona Ahkmenraha z fantaskní komedie Noc v muzeu. Herec je také držitelem Emmy za roli v psychologickém seriálu Mr. Robot.

Brian May se nedohodl s Cohenem.

FOTO: Milan Malíček, Právo

V americkém pořadu Late show se rozhovořil o tom, že je velkým fanouškem Queen a o své návštěvě slavných britských hudebních studií Abbey Road.

„Běžel jsem přes ulici, a když jsem se podíval za sebe, zjistil jsem, že jdu po ikonickém přechodu, jaký mají Beatles na obalu desky Abbey Road. Ptal jsem se sám sebe, co se to děje. Šel jsem do čtvrtého patra a ve třetím jsem se díval na fotky Rolling Stones, Beatles a všech kapel, které milujete. Najednou se na mě podívala Mercuryho tvář a řekla mi, abych to nedělal. Byla to výzva. Ten pohled byl rozhodně inspirující,“ řekl.

Pro šestatřicetiletého, ještě ne tolik slavného Maleka, může být role Freddieho Mercuryho v jeho kariéře zásadní.