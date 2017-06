„Film nepůjde do klasických kin, ale do tradičních prostor divadel. Lubu tak u příležitosti jejích nedožitých narozenin vrátíme zpátky na jeviště. Tam kde to měla nejradši, kde se cítila nejlíp před diváky,” řekl režisér Otakar Faifr.

Film pojednává o posledních letech hereččina života. „Když Luba překročila devadesátku, nebyla tak aktivní, ale pořád měla touhu něco dělat, pořád měla touhu něco tvořit. Proto jsme se domluvili, že natočíme film, který bude právě o tomto období lidského života, kdy o herce není zas až takový zájem, ale oni by chtěli ještě něco vytvořit,” dodal Faifr.

„Chci si zahrát. Musím se to naučit, žít s těma letama, ale hrát bych chtěla pořád,” říká herečka posmutněle v ukázce z chystaného filmu.

Celorepubliková premiéra filmu Sama, kde Luba Skořepová ztvárnila jedinou a hlavní roli, se uskuteční 21. září v Divadle Rokoko. Partnerem filmu se stala nadace Krása pomoci Taťány Kuchařové. Kampaň, ve které mohou lidé finančně přispět postprodukci filmu, probíhá na webových stránkách Hithit.