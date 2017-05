„Jsem nesmírně nadšený zkoumáním života tohoto legendárního umělce,“ cituje režiséra server Pitchfork. „V roce 1993 jsem navštěvoval newyorskou filmovou školu a pamatuju si, jak rozvíjející se hiphopový svět a můj přesah k Tupakovi šly ruku v ruce. Málo lidí zářilo jasněji než Tupac Shakur. Těším se na spolupráci s jeho rodinou, abych mohl vyprávět nezkreslený příběh talentovaného muže.“

Snímek vzniká ve spolupráci společností Amaru Entertainment a White Horse Pictures. První jmenovanou založila raperova matka, aktivistka a členka hnutí Černí panteři Afeni Shakurová. Jako výkonný producent se na filmu podílí její sestra (tedy raperova teta) Gloria Coxová. Ta tvrdí, že Afeni Shakurová se snažila zrealizovat dokument o synovi až do své loňské smrti.

White Horse Pictures zase stojí za loňským dokumentem o Beatles Eight Days a Week – The Touring Years, který podobně jako v případě chystaného filmu o Tupakovi režíroval oceňovaný režisér.

Snímku o legendární liverpoolské čtveřici se tehdy ujal oscarový Ron Howard.

V roce 1996 zastřelený Shakur ve svých textech narážel na palčivá sociální témata, zejména taková, která se týkala Afroameričanů a rasismu. Je jasné, že tyto motivy se musí objevit i v chystaném dokumentu.

Osobě předčasně zesnulého Tupaka Shakura se opět věnuje pozornost. Letos by se mělo do kin dostat i biografické drama All Eyez On Me v režii Bennyho Booma (Sněhová nadílka, S. W. A. T.: Pod palbou). Rapera si v něm zahraje osmadvacetiletý Američan Demetrius Shipp Jr.