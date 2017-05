Komunistická média v polovině šedesátých let rock vůbec neuznávala, a festival měl proto obrovský význam. Bylo velmi těžké akci prosadit. Původně se měla konat v Karlových Varech, nakonec se ale přesunula do pražské Lucerny.

První dva dny probíhaly soutěžní koncerty a festival vyvrcholil poslední den velkým finále a udílením cen. Do Lucerny se podařilo zapůjčit i kvalitní západoněmeckou aparaturu, na tu dobu luxusní. Do finále postoupili třeba Framus Five s Michalem Prokopem, Prúdy, Soulmen Deža Ursinyho, Synkopy 61, Olympic, Flamengo a Rebels.

Michal Prokop

FOTO: Festival Krásný ztráty

„V prosinci před padesáti lety se uskutečnil v pražské Lucerně 1. Československý beatový festival, další pak o rok později a do třetice v roce 1971. Po padesáti letech se do Lucerny vracíme, abychom si atmosféru tehdejších festivalů připomněli za účasti kapel, které na zmíněných festivalech hrály,” řekl pořadatel festivalu Ivan Rössler.

Ve velkém sále Lucerny se letos setkají skupiny Energit, George and Beatovens, Jazz Q Martina Kratochvíla, Vladimír Mišík & ETC…, Prúdy, Lešek Semelka a S.L.S., Synkopy 61 a The Primitives Group.

Vstupenky jsou už v prodeji v síti Ticketpro.