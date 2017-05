Tisícihlavý dav novinářů čekající na vpuštění do kinosálu byl vyzván, aby opustil prostranství, evakuován byl i celý festivalový palác. Ukázalo se sice, že šlo o planý poplach, ale bylo patrné, že kdyby lidé podlehli panice, patrně by se to neobešlo přinejmenším bez zranění. Zátarasy na ulici před hlavními sály i festivalovým palácem totiž nebrání jen vjezdu teroristů, ale i rychlému vyklizení prostoru.

Lidé této doby jsou už ale natolik disciplinovaní, že vyklidili prostor v klidu a až na dvě mladičké hostesky, které s mobily u uší doslova o závod prchaly do vedlejších ulic, trpělivě počkali, až pyrotechnici a policisté vše důkladně prověří.

Poté zhlédli film, který je životopisným příběhem slavného francouzského režiséra Jeana-Luca Godarda o jeho vztahu a manželství s německou herečkou a spisovatelkou Annou Wiazemsky, podle jejíž knihy film vznikl. Ukázal, že sebetalentovanější umělec může být jako člověk a partner zcela nesnesitelný. Hazanavicius prý sice Godardovi scénář filmu poslal, ale ten, jak je údajně jeho zvykem, vůbec nereagoval, a nyní se se zájmem čeká, zda bude reagovat na film, jenž ho ukazuje zcela bez příkras.

Hoffman mezi fotografy

Hlavními hvězdami festivalového víkendu byli herci dalšího soutěžního filmu Příběhy Meyrowitzových - Dustin Hoffman, Adam Sandler, Ben Stiller i krásná a vtipná Emma Thompsonová.

Film, který stejně jako snímek Okja vznikl v produkci americké streamovací služby Netflix, která je nebude uvádět do kin, uvítala směsice bučení a potlesku, což je dalším důkazem toho, že názory na přijetí filmů, které se dostanou k divákům jinak než v kinech, se různí. Lze ale spíše říci, že se zdejší svět kloní spíše na stranu Netflixu. Ostatně kratičké přerušení projekce Okji, které vyvolalo v některých médiích přehnané spekulace, se ukázalo být jen drobnou technickou závadou, která neměla se zmiňovaným problémem nic společného.

Dustin Hoffman si skvěle rozuměl s fotografy.

FOTO: Jean-Paul Palissier, Reuters

Příběhy Meyrowitzových jsou mozaikou událostí v rozvětvené rodině, jejímž doyenem je Dustin Hoffman. „Otec je stvořen dílem z mého a dílem z jeho táty. Byla to tedy velmi osobní a krásná práce,“ řekl režisér Noah Baumbach. „A dát dohromady takový casting, o tom se člověku může jen zdát.“

To potvrdil i Hoffman, který už před tiskovou konferencí doslova dováděl s fotografy, podával si s nimi ruce, půjčil si jeden fotoaparát, aby si naoko zkusil jejich práci, a se šarmem i potutelným úsměvem postupoval zleva doprava tak, aby opravdu každý mohl mít pěkný záběr.

Emma Thomsponová pak na tiskovce dodala, že to snad ani nebyla práce. „Prostě jsme tam byli a hráli si na rodinu, která nás už ve scénáři okouzlila,“ řekla.

Daniel Herman v Cannes

Hostem Českého filmového centra, které má v Cannes tradičně společně se slovenskými partnery stánek, byl i český ministr kultury Daniel Herman.

„Canneský festival na mě působí velmi dobře, myslel jsem si, že to je nejdůležitější evropský festival, ale američtí i kanadští kolegové mě vyvádějí z omylu – je nejdůležitější v kontextu celého světa,“ řekl Právu Herman.

„Na rozdíl od karlovarského festivalu, který je otevřený i široké veřejnosti, canneský je určen profesionálů, a to, že jsou tu české filmy zastoupeny v koprodukcích, je velký úspěch. Jsem také velmi rád, že živou vazbou mezi Vary a Cannes je zastoupení Karla Ocha v porotě sekce Un Cetrain Regard. Je důstojným nástupcem Evy Zaoralové a já považuji předávání štafet za velmi důležité,“ dodal.