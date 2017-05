Debbi: Break





FOTO: Universal Music

Třetí album české zpěvačky Debbi produkoval Dušan Neuwerth. Interpretka se dotýká moderních podob popu, skladby znějí moderně, je v nich život a nápaditá melodika. Vše je zpíváno anglicky.

Blondie: Pollinator





FOTO: Warner Music

Jedenácté studiové album americké rockové kapely Blondie je v její diskografii nové po třech letech. Formace na něm tentokrát ctí svůj tradiční sound, a jako obvykle sází na příjemný hlas zpěvačky Debbie Harryové.

SharkaSs: Protiklady





FOTO: Supraphon

Debutové album dvaadvacetileté české skladatelky, zpěvačky a textařky SharkaSs přináší skladby vedené v duchu nezávislého poprocku míseného s hip-hopem. V textech je občas kontroverzní, v hudební složce pracuje s průniky dalších žánrů.

Slowdive: Slowdive





FOTO: Dead Oceans

Legendární britská dreampopová kapela z Readingu se před třemi roky vrátila po devatenáctiletém mlčení na scénu. Nyní vydává novou desku, v pořadí čtvrtou, přičemž předešlá Pygmalion vyšla v roce 1995.

Nick Cave And The Bad Seeds: Lovely Creatures





FOTO: Warner Music

Na výběrovém dvojalbu je jednadvacet skladeb, které vytvořili australský hudebník, textař a zpěvák Nick Cave se svou doprovodnou kapelou The Bad Seeds. Nejstarší záznamy sahají až do první poloviny osmdesátých let.

Budoár staré dámy: Sůl





FOTO: Indies Scope Records

Nové album brněnské alternativní skupiny vzniklo v létě a na podzim 2016. Texty hledí s nadhledem kolem sebe. Kromě těch od zpěvačky Marty Kovářové jsou na albu také zhudebněné texty básníka Karla Šiktance, Lubora Kasala a výtvarníka Paula Klee.

The Afghan Whigs: In Spades





FOTO: Sub Pop Records

Americká rocková kapela přichází se svou v pořadí osmou studiovou albovou nahrávkou. Je na ní deset skladeb, na jejichž realizaci se ve studiu podílela řada hudebníků. Reakce zahraničních médií na desku jsou vcelku pozitivní.