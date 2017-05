Představitel Leonarda Johnny Galecki jako dítě začínal ve velmi úspěšné komedii Vánoční prázdniny s oblíbeným komikem Chevym Chasem, který hrával zmateného tátu Griswolda na dovolené. Tehdy s Galeckim hrála také další budoucí hvězda Juliette Lewisová.

Galeckiho role ve filmu ale nebyla moc velká a Chevy Chase svým showmanstvím všechny zastínil. Navíc tehdy chlapec vypadal jinak. Dnes už by málokdo tipoval, že to je Leonard.

Film Vánoční prázdniny (malý Johnny Galecki vlevo)

FOTO: Warner Bros

V devadesátých letech se objevil v seriálu Blossom, kde shodou okolností hrála i Mayim Bialiková, budoucí Amy z Teorie velkého třesku. Hrával i v dalších více či méně zapomenutých seriálech jako American Dreamer, Billy a Roseanne.

Pestrou minulost má za sebou Leonardova partnerka Penny. Počátkem devadesátých let sbírala zkušenosti v maličkých rolích v různých seriálech jako Northern exposure, Ellen, My so-called life a později v 8 Simple Rules for Dating My Teenage Daughter.

Teorie velkého třesku

FOTO: CBS

Její skutečný život trochu připomínal postavu Penny - nikdo ji neznal, pořád chodila na konkurzy, ale na pořádnou roli čekala 15 let. Nyní ovšem vydělává milión dolarů za epizodu.

Představitel Sheldona, texaský rodák Jim Parsons, začínal před kamerou trochu později. V roce 2002 se objevil v seriálu Chet, později třeba v sérii Judging Amy. Zahrál si i ve filmech Garden State, Taste a dalších.