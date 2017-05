Jde o O’Brienovu první roli po nehodě, ke které došlo loni při natáčení akčního snímku The Maze Runner: The Death Cure. Utrpěl při ní otřes mozku, zlomeninu a tržnou ránu v obličeji. Natáčení bylo kvůli tomu na nějaký čas pozastaveno a obnoveno bylo až po O’Brienově uzdravení. Režisér snímku Wes Ball se veřejně omluvil hercově rodině a přátelům.

Herec se rozhodl v natáčení akčních filmů pokračovat. Stvrzuje to také jeho role v Americkém zabijákovi. Ztvárnil v něm Mitche Rappa, kterého teroristický útok kdysi připravil o přítelkyni. Je odhodlaný se pomstít a bojovat proti terorismu ve službách CIA. „Vždycky vás zajímá, kdo tito lidé jsou, odkud pocházejí a jak se dostali k tomu, co dělají,“ řekl O’Brien americkému deníku USA Today. „Velkou část jejich minulosti tvoří tragická cesta a traumatické zkušenosti. Je to opravdu chladný pohled do lidské přirozenosti.“

Rappa začne trénovat veterán studené války Stan Hurley, kterého si zahrál Michael Keaton. Režie se ujal Michael Cuesta, který se o Keatonově roli rozhovořil pro on-line magazín Deadline Hollywood.

„Stan Hurley je jeden z pilířů Flynnova universa a oblíbená postava miliónů čtenářů, takže obsadit jeho roli byla výzva. Protože jsme měli tak inteligentního a talentovaného herce, jakým je Michael Keaton, mohli jsme tuto postavu přivést k životu. Je to vzrušující pro všechny, kteří se podílejí na Americkém zabijákovi a důvod Hurleyho fanoušků k oslavám,“ uvedl režisér.

Michael Keaton v současnosti prožívá velmi dobré období. Zahrál si například ve snímcích Spotlight (2016) a Birdman (2015), přičemž oba získaly Oscara za nejlepší film. Nelze opomenout ani loňský snímek Zakladatel, v němž ztvárnil hlavní roli. Film byl nominovaný ve třech kategoriích na cenu AARP a herec získal za svůj výkon cenu na filmovém festivalu Capri Hollywood.