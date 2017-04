Slzu si po jejím vstupu na scénu v říjnu roku 2014 oblíbili velmi mladí fanoušci. Reagujete na tu skutečnost při přípravách nového alba?

Bundil: Hudbu skládáme opět, stejně jako v případě první desky, tak, jak je pro nás přirozené, ne abychom cílili na určitou věkovou skupinu. Nezjednodušili jsme naši hudbu ani texty, chceme se naopak posunout a vyvíjet, což je patrné už z prvního singlu. V novém videoklipu hraju poprvé hlavní roli já, nikoli Petr, kterého znají fanoušci nejenom jako zpěváka Slzy, ale také jako herce ze seriálu Přístav nebo YouTubera. Trochu jiná je také muzika. Melodie v naší nové písni je sofistikovanější a změnil se zvuk. Jsme přesvědčeni, že je dobrá a posunuje nás vpřed. Podle prvních ohlasů to tak vidí i fanoušci, z čehož máme velikou radost.

Změnila se nějak vaše filozofie?

Bundil: Nezměnila. Od vzniku naší kapely jsme měli jasnou vizi v tom, že chceme propojit melodické písně v češtině s moderním zvukem. Držíme se toho i nyní, mění se však styl a úroveň práce, což plyne z nových zkušeností a měnících se trendů.

FOTO: Jindřich Kodíček

Moderní trendy v popu ale neodpovídají tomu, že písni vládne silná melodie. Přitom právě na ní jsou vaše písničky postavené.

Bundil: To je pravda. Zdá se, že v poslední době převažuje produkce skladeb nad jejich obsahem. Mnoho písniček, které se dnes hrají v rádiu, si člověk na kytaru nepřehraje. My ten trend vnímáme a pracujeme s ním, nicméně absolutně ctíme melodickou písničku.

Lexa: Hudbu sledujeme a snažíme se mít v ní přehled. Mně osobně však v poslední době moc umělců nezaujalo. Nenarazil jsem na moc věcí, které by mě zaujaly, protože je to tak, jak říkal Lukáš.

Na masteru vašeho singlu pracoval zvukový mistr Vlado Meller. Kdo to je?

Bundil: Spolupráce s ním souvisí s naším záměrem mít moderní zvuk takový, jaký známe ze světové pop-music. Jednou jsem poslouchal v rádiu pořad, ve kterém hovořili o původem Čechoslovákovi Vladu Mellerovi. Koncem šedesátých let emigroval do Ameriky, kde se stal masteringovým inženýrem. Za svou mnohaletou kariéru pracoval s těmi největšími hvězdami, takže když se člověk podívá na jejich seznam, narazí na Michaela Jacksona, Red Hot Chili Peppers, Metallicu, System of a Down, Shakiru a další. Říkal jsem si, že spolupráce s ním by mohla být krokem kupředu, spojili jsme se a začali takto spolupracovat.

Není to tedy producent, nýbrž technik, který je odpovědný za výsledný zvuk nahrávky…

Bundil: Přesně tak. Nové písničky produkuje a mixuje Dalibor Cidlinský Jr., který je se mnou zároveň spoluautorem hudby, texty píše Xindl X. Vlado Meller se bude starat o jejich finální mastering. Písně mu budeme posílat e-mailem do jeho studia v Americe.

Sejdete se s ním osobně?

Bundil: Samozřejmě bychom rádi.. Ale zatím to není v plánu. Náš koncertní zvukař Filip Mošner však již plánuje, že by se za ním jel do studia podívat.

Lze brát písničku Ani vody proud jako ukázku toho, jak by mělo vypadat album?

Bundil: Určitě. Na nové desce intenzivně pracujeme od začátku roku. Zabývali jsme se několika variantami toho, jak by měla znít, a nakonec jsme se rozhodli pro tu, která odpovídá novému singlu.

Vyjde předtím ještě další singl?

Lexa: Ano, na konci léta bychom rádi vydali ještě jeden.