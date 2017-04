Právě tato soukromá nezisková společnost organizovala otevřenou veřejnou soutěž na vytvoření loga Liberce. „Je to nejlepší způsob, jak ukázat, co se bude s veřejnými financemi dít,“ tvrdí Vinšová s tím, že s negativními reakcemi po vyhlášení vítěze – kritici se pozastavovali nad jednoduchostí loga, na němž je vedle velkého L až primitivní značka, i nad vyplacenou částkou 315 tisíc korun vítězi, grafikovi Ondřeji Zámišovi – předem počítají.

Nové logo Ostravy

FOTO: archiv Czechdesign

„Tyto soutěže vlastně často nejsou o logu. Řeší se způsob, jakým bude město komunikovat navenek, ale i se svými obyvateli. Logo je v tomto procesu až takovou třešinkou na dortu,“ říká ředitelka, podle níž dobře nastavená soutěž předem stanoví, co všechno bude muset grafik udělat. „Logo a k tomu dalších pět výstupů, na základě kterých porota rozhodla, že to je to správné, jsou jen startovací čára. Další dva tři měsíce pracuje grafické studio na mnohostránkovém manuálu, jak a kde logo používat. Ostrava ukázala, že dobře fungují jednoduchá loga, která nemusí třeba úředníci, jejichž výstupy jsou většinou ve wordové aplikaci, složitě převádět,“ dodává.

O tom, jestli se soutěž na nové grafické ztvárnění symbolů města povede, do určité míry rozhoduje i složení poroty, která má konečné slovo. „Trváme na tom, aby tam byl někdo, kdo bude za město s logem skutečně pracovat, neměl by chybět ani starosta nebo jeho zástupce. Pak se totiž nestane, že sice soutěž proběhne, ale pokud se s ní vedení města neztotožní, zůstane jen u vyhlášení výsledků, dál se nic nerealizuje. Důležitý je i člověk, který život ve městě dobře zná. V Liberci jsme využili zkušeností ředitele oblastní galerie. Správně namíchat lidi v porotě je velká alchymie,“ říká Vinšová.

Další varianta loga města Liberce.

FOTO: archív Czechdesign

Podle ní je samozřejmě nutné přizvat i grafické designéry, kteří vidí roviny, jež laikům unikají – třeba jestli logo vydrží déle než dva roky. Ředitelka by prý sice byla ráda, kdyby loga měst fungovala třeba sto let, ale realita je jiná: „Třeba Praze dělal logo Aleš Najbrt asi před patnácti lety, v době, kdy se používaly hlavně tištěné výstupy. Dnes, kdy jsme všichni na internetu, se tomu musí logicky přizpůsobit.“

Jako největší problém ale vidí Czechdesign fakt, že většina měst řeší způsob grafické komunikace tak, aby to moc nestálo. „Teď třeba o logu Lovosic rozhodlo v hlasování 140 lidí na internetu podle toho, jak se jim loga místních výtvarníků líbila. Logo pak dají do levého rohu na hlavičkový papír města a tím to skončí,“ upozorňuje Radim Tuček, brand specialista Czechdesignu.

V některých městech se ale situace lepší tím, jak se dostávají do vedení radnic i mladší lidé, kteří kvalitní komunikaci města přikládají náležitou váhu a vědí, že se jim investice do ní vyplatí. A to nejen díky příjmům z turistického ruchu, ale třeba i úsporám plynoucích ze sjednocení komunikace všech městských organizací.