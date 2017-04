Adrian Belew se vrací do Prahy s Power Triem

Po roce se v pátek 21. dubna do pražského Lucerna Music Baru vrací americký kytarista a zpěvák Adrian Belew se svým Power Triem. Patří k nejvýznamnějším postavám rockové scény, hrál přes třicet let s King Crimson, ale také s Frankem Zappou, Davidem Bowiem, Talking Heads i Laurie Andersonovou či Paulem Simonem nebos Nine Inch Nails a Joe Cockerem.