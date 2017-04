Hlavní singl z EP se jmenuje Deliverance a jde o baladu v bluesovém ladění s gospelovým nádechem, kde se mísí hudebníkova pověstná vypjatá kytarová sóla s varhanami a stylovými backgroundovými vokály.

Prince napsal a nahrál těchto šest tracků se svým oblíbeným spolupracovníkem Ianem Boxillem někdy v letech 2006 až 2008. Ten po jeho smrti 21. dubna 2016 ještě doladil zvuk nahrávek a připravil je k vydání. Jde o songy I Am, Touch Me, Sunrise Sunset a No One Else. Nakonec ještě přidal rozšířenou verzi I Am.

Deliverance vychází na nezávislém labelu RMA z Vancouveru, protože velké společnosti Prince neměl rád. „Prince mi jednou řekl, že každou noc, když jde spát, přemýšlí, jak obejít velké firmy a dostat muziku k lidem přímo. Při uvažování, jak vydat tyto významné nahrávky, jsme se rozhodli pro nezávislý label, protože Prince by to chtěl,“ řekl Boxill.

Zpěvák Prince na snímku z roku 2014

FOTO: Jean-Paul Pelissier, Reuters

Šest písniček ale není zdaleka všechno, co zůstalo v archívech. Hyperaktivní muzikant měl v zásobě mnoho alb. Chtěl vydávat i několik studiových LP za rok, což firmám připadalo komerčně nevýhodné. Proto se s nimi také pohádal a dlouho si vydával alba sám.

Hodnota neznámých nahrávek je podle zahraničního tisku přes 30 miliónů dolarů. Někteří hovoří dokonce o tisících hodin nahrávek, ale ne všechno bude použitelné pro vydání. Na některé nahrávky se mohou vztahovat smlouvy ze sedmdesátých a osmdesátých let, takže bude na právnících, aby dokázali, kdy bylo co natočeno.