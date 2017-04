RECENZE: Stará dobrá komedie o lásce, černoších a vraždících úchylech

Strašidelně velký dům na americkém venkově. Zdvořilí bohatí běloši. Vražedná atmosféra. Film Get Out (Uteč) nese některé vnější znaky běžných hororů, je to ale komedie. A překvapivě chytrá.