„Je to sekretářka Tomana a zároveň jeho milenka, tak si jde tu cestičku dopředu,“ popsala svou postavu Kristýna Boková. „Nevím, jestli je Toman oběť, a zároveň nevím i u ní. Myslím, že je potvora, ale nevím, jak soudit lidi v té době, protože jsem v ní nežila.“

„Ten příběh je zapeklitý. Složitý příběh o člověku, který umí manipulovat s lidmi. Někteří ho můžou obdivovat a někteří ho můžou odsuzovat. Myslím, že je to přenosné do jakékoliv doby. Bohužel, takhle to funguje,“ dodala.

„Zdeněk Toman, zároveň Zoltán Goldberger, zároveň Zoltán Toman a muž několika dalších jmen. Je to šéf československé rozvědky v letech 1945–1948, původem ze zakarpatské Ukrajiny, židovského původu, přitom ale komunista a zároveň velmi šikovný obchodník, nesmlouvavý člověk. Je těžké dopátrat se k pravdivé podobě a to je to, o co se tu snažíme,“ vysvětlil představitel Tomana Jiří Macháček, který většinou hrává spíš milé a zábavné postavy.

Kdyby to točili Izraelci…



„Mojí povinností je najít v takovém člověku i kladné stránky,“ relativizuje herec pohled na rozvědčíka.

„Kdyby Izraelci točili film o Zdeňku Tomanovi, tak to pojmou dost kladně. Dodnes jsou tam univerzitní budovy pojmenované po jeho rodině. On dal velké dary a má nějaké ceny za zásluhy o výstavbu Státu Izrael. Ale je spousta věcí, jako financování komunistického puče a různé jiné věci, které by mu česká historie určitě odpustit nemohla.“

V Trojanově snímku si Kateřina Winterová zahraje Tomanovu manželku, Stanislav Majer generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského, Marek Taclík fanatického komunistu Reicina, Roman Luknár Jana Masaryka a Lukáš Latinák Vlada Clementise. Podle režiséra jde o věrnou dobovou rekonstrukci opřenou o fakta.

Do kin by se Toman měl dostat na jaře 2018.