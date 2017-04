Žije v Liberci, v roce 2015 se jeho hit Toulavá stal nejžádanější českou nahrávkou v digitálních sítích, na YouTube má již více než dvacet miliónů zhlédnutí a i další singly byly také vcelku úspěšné. Před několika dny přišel Sebastian se svým debutovým albem Hvězdy.

Chtěl jsem si také hrát s hudbou, ve které je nádech country

Je momentálně také na svém prvním koncertním turné. Na jeho vystoupení chodí velmi mladé publikum a atmosférou se tak jeho večery přibližují náladě, která vládne na vystoupeních skupiny Slza. I ona přilákala do sálů mládež, často ještě základní školou povinnou.

Niterná sdělení

„Když jsem před třemi lety začínal, chtěl jsem skládat a prezentovat písničky pro širší věkové spektrum. Na nikoho jsem necílil, i když jsem to později častokrát slýchával. Začali na mě ale chodit mladí lidé, za což nejspíš může první písnička Toulavá, která u nich měla velmi dobrou odezvu. Když jsme potom chystali první desku, snažil jsem se dát písním dospělejší charakter. Výsledkem sice bylo to, že když vyšly jako singly, odezva na ně již byla menší, ale já si za svou tvorbou takhle stoprocentně stojím,“ přiznává Sebastian.

Tvrdí, že si opravdu váží všech svých posluchačů. Přijde mu nicméně trochu zvláštní, když jeho album drží v ruce velmi mladá dívenka, která si s ním přišla pro autogram. „Těžko může chápat, o čem v některých svých osobních textech zpívám. Rád se jí podepíšu, mám radost, že ji to zaujalo, ale přijde mi, že jí mé písničky asi neřeknou všechno,“ vysvětluje.

Nejniternější sdělení je prý v těch, které pro album vznikly jako poslední, ať už jde o titulní Hvězdy či Hoříš. „Zatímco ve starších písních byly texty leckdy podřízeny tomu, aby se dobře poslouchaly, ty nové jsou hluboce osobní. Prožívám právě docela těžké období ve svém vztahu i životě a to se v nich odrazilo,“ prozrazuje. „Na albu jsou však i takové texty, které mohou znamenat pro každého něco jiného. Jsou na něm záměrně, myslím si, že takové písně lidé potřebují.“

Ve svých koncertních verzích se však mnohé písně z desky výrazně změnily. Sebastian to tak zamýšlel ještě předtím, než na své první turné vůbec vyjel. Dopřává si v tom uměleckou svobodu a zdá se, že mu to dobře vychází, neboť publikum na koncertech proti živým verzím nijak neprotestuje. Sebastian se na popové scéně nepohyboval hned od svých začátků. Nejprve ho uhranul punk, od něho odešel ke stravitelnějšímu pop punku a potom zamířil do popového hájemství.

„Chtěl jsem si také hrát s hudbou, ve které je nádech country. S mámou jsme hodně jezdili na ranče, kde se ta muzika hrála. Zatím je to však přede mnou, protože se mi na novém albu podařilo najít zvuk, se kterým jsem spokojený,“ prozrazuje ještě Sebastian.