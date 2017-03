Bohyně, která se zpozdila o deset let

Bylo to to první, co spatřili lidé přijíždějící lodí do Nového světa naplnit svůj sen o lepším životě. Její silueta stojící na ostrůvku, jež tehdy nesl jméno Bedloe’s Island, je symbolicky vítala se zlatavě hořící pochodní v pravé ruce. Oheň symbolizuje život, pravdu a hlavně svobodu.