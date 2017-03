V každé z osmi kategorií jsou tři nominace, jen původní domácí próza má nominací šest. Pořadatelé cen letos zaznamenali rekordních 352 přihlášených knih ze 134 nakladatelství či jiných subjektů. Novináře o tom informoval předseda pořádajícího spolku Litera Pavel Mandys.

Vedle vítězů jednotlivých kategorií vyhlásí i knihu roku, kterou se loni stal román Daniely Hodrové Točité věty. Cenami chtějí organizátoři více propagovat kvalitní českou beletrii. Vítězové 16. ročníku budou vyhlášeni na Nové scéně Národního divadla 4. dubna v živém přenosu České televize. Po vyhlášení výsledků se většinou prodeje oceněných knih zvýší.

Návrat publicistiky



Do Litery se letos vrací cena za publicistiku. V soutěži byla již dříve, pořadatelé pak od jejího udílení ustoupili. V letošních nominacích jsou Ondřej Kundra (Putinovi agenti), Terezie Pokorná a Edita Onuferová (RR rozhovory) a Kateřina Šedá (Brnox). V nejpočetněji obsazené kategorii Litera za prózu je také kniha Marka Šindelky Únava materiálu, k jejímuž napsání autora přivedla zpráva o nálezu těl 71 mrtvých uprchlíků v odstaveném chladírenském voze na dálnici mezi Budapeští a Vídní.

Porotci dále vybírali nominované knihy na Literu za poezii, knihu pro děti a mládež, literaturu faktu, nakladatelský čin, překladovou knihu a pro objev roku. „Každá ta kategorie je specifická, když například posuzujete knihu za vydavatelský počin, tak jde hlavně o krásu obrazového zpracování nebo faktografické stránky knihy. Pokud jde o prózu, tak je kritérium jednoznačné - jde o způsob a hloubku psaní, o to, jak psaní docílí toho, že překračuje samo sebe, díky těm písmenům se dostanete k něčemu, co je za nimi, co je životnější a umožní hlubší prožívání životů,” řekl předseda poroty Petr Fischer.

Tříčlenná porota složená ze spisovatelky a překladatelky Pavly Horákové, básnířky a editorky Olgy Stehlíkové a básníka Ladislava Zedníka vybrala šest nejlepších blogů loňského roku. Hodnotila především jejich literární úroveň. Vítěze nyní vyberou svým hlasováním čtenáři. Autor vítězného blogu získá 50 000 korun na knižní vydání sebraných blogových zápisků. Ceny Magnesia Litera provázejí také autorská čtení, která se konají od 8. března vždy ve středu v Knihovně Václava Havla v Praze.