Ve snímku režiséra Billa Condona se vyskytuje postava LeFou (hraje ji Josh Gad), která je zamilována do Gastona (Luke Evans). Condon prohlásil, že LeFou je průlomová role. „Je to někdo, kdo právě zjišťuje, že má tyto pocity. A Josh z toho udělal něco velmi jemného a nádherného... a na konci to má svůj přínos, který nechci prozradit. Ale je to pěkný, výlučně gay moment v disneyovském filmu.“

Herec Josh Gad řekl už na premiéře v Los Angeles, že si „opravdu myslí, že role bude mít účinek a je to opravdu důležité.“

Poslanec z ruské vládnoucí strany Jednotné Rusko Vitalij Milonov to tak ale nevidí a vyzval ministra kultury Vladimira Medinského, aby před premiérou prověřil, zda pohádka neodporuje zákonu, a zakázal ho, pokud najde “prvky propagandy homosexuality”.

„Jakmile dostaneme film s příslušnými dokumenty, zvážíme to,“ odpověděl ministr.

Film vadí i jednomu kinu v americké Alabamě, jehož majitelé se hlásí ke křesťanství. Kino The Henagar Drive-In ho proto uvádět nebude, žádný plošný zákaz pohádky ale v USA není možný. V Česku Kráska a zvíře vstoupí do kin 16. března.