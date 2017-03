V kategorii kamera byl oceněn Martin Štrba za film Masaryk. „Velmi si toho cením, děkuju akademikům, děkuju. Vážím si toho o to víc v té obrovské společnosti dalších nominovaných kameramanů,” řekl Štrba.

Českého lva za scénář obdrželi Petr Kolečko, zesnulý Alex Koenigsmark a Julius Ševčík za Masaryka. „Jsem strašně rád i kvůli Alexovi Koenigsmarkovi, že jsme dostali tuhle cenu. Děkuju akademii, že nám tuhle cenu dala,” řekl Kolečko.

Za filmovou scénografii byl oceněn Milan Býček, který pracoval na filmu Masaryk. Českého lva za filmovou hudbu dostali Michal Lorenc a Kryštof Marek za Masaryka.

Režisér Viktor Polesný s cenou Český lev za nejlepší televizní film nebo minisérii (film Zločin v Polné). V pozadí producent Jan Štern.

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

V kategorii televizní film nebo minisérie uspěl Zločin Polné režiséra Viktora Polesného, který porazil Modré stíny a Hlas pro římského krále.

„Budu stručný, protože si nepřeju, aby mi Ondra preludoval. Ten scénář ležel asi deset let, než se k výrobě televize odhodlala. Díky tomu, že se změnil management,” řekl Polesný.

V druhé televizní kategorii, což je dramatický seriál, zvítězilo drama Pustina režisérů Ivana Zachariáše a Alice Nellis.

V kategorii nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli zvítězila Klára Melíšková, která hrála ve filmu Já, Olga Hepnarová.

„Dobrý večer, já jsem štastná, mám obrovskou radost. Děkuji všem, kteří jste pro mě hlasovali,” řekla Melíšková. „Já budu brečet,” dodala v závěru.

Oldřich Kaiser s cenou, kterou mu předala Zuzana Stivínová.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Z mužů ve vedješích rolích uspěl Oldřich Kaiser díky filmu Masaryk. Se svou cenou si připravil dialog. „No to trvalo, konečně ho držím v ruce, budeš doma se mnou! Když je to přes prezidenta, tak všechno jde. Jseš rád, že jsem to já?” ptal se Kaiser ceny.

Režisér Miroslav Janek (vlevo) a producent Jan Macola přebírají cenu za nejlepší dokument Normální autistický film.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Nejlepším dokumentárním filmem byl vyhlášen Normální autistický film režiséra Miroslava Janka.

„Velmi se raduji z této nečekané ceny, obzvlášť když ji přijímám z vašich rukou,” řekl oceněný režisér Miroslav Janek herečce Zuzaně Krónerové, která cenu předávala. Normální autistický film porazil dokumenty Bratříček Karel, FC Roma, Zákon Helena a Zkáza krásou.

Marek Opatrný s cenou za nejlepší střih (Masaryk)

FOTO: Milan Malíček, Právo

Katarína Štrbová-Bieliková (film Masaryk) s cenou za nejlepší kostýmy

FOTO: Milan Malíček, Právo

Maskér Lukáš Král s cenou Český lev za nejlepší masky (film Masaryk)

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Anna Ljubinecká s cenou za nejlepší studentský film Kyjev Moskva

FOTO: Milan Malíček, Právo

Viktor Ekrt a Pavel Rejholec s cenou za nejlepší zvuk

FOTO: Milan Malíček, Právo

Cenu za nejlepší masky dostal Lukáš Král za film Masaryk a za nejlepší kostýmy byla oceněna Katarína Štrbová Bieliková opět díky filmu Masaryk.

Cenu Magnesia za nejlepší studentský film získala za film Kyjev Moskva Anna Ljubinecká. V kategorii zvuk uspěli Viktor Ekrt a Pavel Rejholec s filmem Masaryk, Českého lva za střih si odnesl Marek Opatrný rovněž za film Masaryk.

Video

Přípravy na Českého lva v Rudolfinu. Zdroj: Novinky