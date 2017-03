Svět už pomalu zapomíná na výsměch, s nímž se setkal celovečerní film Diana v roce 2013. Po celém světě jej kritika doslova rozcupovala a padala slova jako „otřesný“, „trapný“ a „červená knihovna“. Hlavní roli tehdy dostala australská herečka britského původu Naomi Wattsová, o níž se psalo, že se sice snažila, ale neměla co hrát.

”Chudák princezna Diana,” napsal pro list The Guardian Peter Bradshaw. ”Děsivou pravdou je, že 16 let po onom hrozném dni v roce 1997 zemřela (Diana) další příšernou smrtí. A to kvůli mučivě dobře míněnému, uctivému a sentimentálnímu životopisnému filmu.“

Ryan Murphy a Jon Robin Baitz s filmem nemají nic společného. Spojili se při práci na novém scénáři, který mají producentsky zastřešit Dede Gardner, Plan B Entertainment a Alexis Martin Woodall. Pod názvem Feud: Charles and Diana by seriál mělo vyrobit televizní studio Fox 21.

Naomi Wattsová se převtělila do princezny Diany.

FOTO: Bontonfilm

Princ Charles a Diana Spencerová se vzali v roce 1981, načež se kolem dvacetileté dívky rozpoutalo mediální šílenství a Diana se stala jednou z největších světových celebrit. Pár obklopovalo královské pozlátko, ale od začátku prý měl vážné problémy. Oficiálně se rozvedli v roce 1996, kdy už bylo manželství jen formální. Krátce nato Diana umřela při automobilové nehodě v Paříži.

V roce 2014 vznikl dokumentární film o smrti princezny Diany, který ale BBC stáhla z vysílání, údajně po zásahu právníků královské rodiny. Reinventing The Royals byl dokument Steva Hewletta, který pracoval na pořadu Panorama v devadesátých letech, kdy tam proběhl kontroverzní rozhovor s Dianou. Vyvolal velkou roztržku mezi královskou rodinou a BBC.

Film vznikl bez jakékoliv spolupráce s královnou nebo s Charlesem a Hewlett napsal i skandální článek, který měl nalákat diváky. Mluvila v něm bývalá tisková tajemnice prince Charlese Sandy Henneyová, která vyprávěla, jak hroznou image měl Charles.