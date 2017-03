Provází ji pověst nejpodivnější formace současnosti. Svou hudbu pojímá jako šokovou terapii, koncerty a rovněž její loňské pražské vystoupení patřilo k nejrychleji vyprodaným roku.

Pořadatelé hlásí, že na třídenním festivalu vystoupí více než sto interpretů. V současné době jsou oznámeni Evanescence, Foster The People, Cage The Elephant, The Boody Beetroots Live, Marmozets, Slaves, Deez Nuts, Comeback Kid, Moose Blood, Eskimo Callboy, Novelists, Imminence, Sam Alone & The Gravediggers, The Picturebooks, Spring King, Tagada Jones.