Příběh party hudebníků se odehrává v nádherném prostředí Beskyd. Je v něm hodně písniček, také láska, smrt i přátelství a nechybí humor ani smutné pasáže.

„Možná si udělám nepřátele v Praze, ale vždy mě iritovalo, že kdykoli přijel nějaký televizní štáb z hlavního města monitorovat život v Těšínském Slezsku, vybral si obvykle stejný obraz. Oslovil starého člověka, který neumí dobře česky, polsky ani slovensky, postavil ho před čadící komín železáren a vytvořil dojem, že takový je kraj, ve kterém žiju. Vadilo mi to už od devadesátých let a přemýšlel jsem o tom, jak představit svůj kraj pravdivě. Když jsem později zjistil, že v něm nikdy nebyl natočen celovečerní film, rozhodl jsem se napsat scénář a film produkovat. Je to první snímek z Těšínského Slezska, ve kterém se odehrává příběh a mapují se v něm příroda i zvyky,“ vysvětlil Šiška Právu.

Z prostředí muzikantů je proto, že zpěvák, hudebník, textař a producent Šiška k němu má nejblíže. „Jarek Nohavica byl ten, kdo četl úplně první verzi scénáře. Řekl mi, že se mu příběh líbí, a jestli se mi povede dát dohromady peníze, herce a štáb a donutit je, aby při natáčení strávili měsíc na konci světa, slibuje, že ve filmu zazpívá i zahraje. To pro mě byla velká motivace,“ vzpomíná Šiška.

V osmdesátých a devadesátých letech natočil režisér Dušan Rapoš tři filmy ze série Fontána pre Zuzanu, stál za snímkem Rabaka a v roce 2008 přišel s filmem Cinka Panna. Ke své filmové profesi se v Muzzikantech vrátil po osmi letech.

„Myslím si, že jsme dobře odhadli, pro koho je film určený,“ řekl po středeční projekci Právu. „Je pro lidi, kteří mají rádi hudbu, pohodu a filmy, jež je uklidní. Chtěli jsme, aby Muzzikanti vrátili do kin romantiku a současně hrdost lidí na zem, ve které žijí. Je to vzkaz slovenského režiséra Čechům, že u nich žijí krásní lidé v krásném prostředí a mají nádhernou muziku.“

Patrik Děrgel dostal nabídku ztvárnit hlavní roli Robina týden před začátkem natáčení. „Byl to pro mě trochu hendikep, protože jsem neměl tolik času seznámit se s týmem a scénářem. Měl jsem ale štěstí v tom, že jsem měl zrovna volno. A tak i moji nejbližší respektovali, že jsem se zavřel se scénářem a učil se ho,“ vysvětlil Právu po středeční projekci.

Jeho pěvecké party nazpíval slovenský zpěvák Peter Cmorik, který skvěle ovládá češtinu. „Myslím si, že bych je dokázal nazpívat, ale rozhodně ne tak skvěle jako Peter. Má nádherný hlas a pro mě je velkou ctí dělit se s ním o hlavní postavu,“ přiznal Děrgel.

Ve čtvrtek 23. února má film premiéru na Slovensku. Jsou naplánované předpremiéry v některých severomoravských městech a druhý březnový den už budou moci jít na Muzzikanty lidé v celé České republice.