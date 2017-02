V traileru na Auta 3 vidíme hlavního hrdinu Bleska McQueena při nehodě na závodní trati, která všechno změní. Ve filmu se objeví nový mladý soupeř jménem Hrom. Blesk se bude snažit udržet si status nejlepšího závoďáka na světě.

Šéfdesinger studia Pixar John Lasseter se o obsahu filmu rozhovořil pro americký týdeník Entertainment Weekly: „Blesk McQueen je skvělý. Máme báječné nové postavy, báječné závody. Je to velmi emocionální příběh, trochu podobný prvnímu dílu, v němž jste se s Bleskem dostali do hlubokých emocí. Je to opravdu zvláštní příběh. Velmi emocionální je McQueenův vztah k Doktoru Hudsonovi (postavě bývalého závodního auta – pozn. autora) a jeho vzpomínky na něj.“

Na mezinárodním filmovém festivalu v Tokiu Lasseter roku 2014 prohlásil, že se ve snímku objeví také pocta dílu Lupin sansei: Cagliostro no shiro japonského scenáristy a režiséra Hayao Miyazakiho ve formě starého Citroënu 2CV.

Na Route 99



Michael Wallis, který propůjčuje hlas autu Šerif a je také konzultantem Pixaru pro reálie týkající se slavné dálnice Route 66, prozradil jedné americké lokální rádiové stanici, že děj třetího dílu se bude odehrávat na kalifornské dálnici Route 99.

Režie Aut 3 se ujal Brian Fee a je to jeho režijní debut. Bleska McQueena v originálním znění opět namluvil Owen Wilson.