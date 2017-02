Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti





Na skoro opuštěném ostrově je sirotčinec, kde se podivné děti skrývají kvůli svým neuvěřitelným schopnostem - ostatní by je považováli za zrůdy. A schovávají se i před netvory, kteří se těchto jejich neobvyklých schopností chtějí zmocnit.

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti, USA/Belgie/VB 2016, fantasy, 128 min., režie: Tim Burton, hrají: Eva Greenová, Asa Butterfield, Ella Purnellová, Rupert Everett, Judi Denchová, Samuel L. Jackson a další.

Zúčtování





Christian je matematický génius, který pracuje jako účetní pro nejnebezpečnější zločinecké organizace. S postupným stahováním smyčky ze strany boje s organizovaným zločinem přijme legálního klienta. Ale jak rozkrývá účetní záznamy, začíná v jeho okolí stoupat počet mrtvých.

Zůčtování, USA 2016, akční drama, 128 min., režie: Gavin O´Connor, hrají: Ben Affleck, Anna Kendricková, J. K. Simmons a další.

Dívka ve vlaku





Rachel, zdrcená nedávným rozvodem, dojíždí každý všední den z Manhattanu do práce. Oknem vlaku pozoruje okolí a upne svou pozornost na idylický pár v jednom z domů u trati nedaleko od místa, kde kdysi sama bydlela. Jednoho dne se však Rachel cestou do města stane svědkem šokující události a oznámí policii, co si myslí, že viděla. Ale může se spolehnout na to, že byla opravdu svědkem něčeho významného, nebo je do toho sama nějak zapletena?

Dívka ve vlaku, USA 2016, thriller, 112 min., režie: Tate Taylor, hrají: Emily Bluntová, Rebecca Fergusonová, Justin Theroux a další.

Já, kocour





Tom Brand je závratně úspěšný, neuvěřitelně bohatý, ale blbec. Ve snaze postavit nejvyšší mrakodrap na severní polokouli je připraven obětovat cokoliv včetně lásky své rodiny. Když si jeho dcerka přeje k narozeninám kočku, opatří velkého kocoura jménem Pan Chlupáč, ale po nehodě se jeho mysl ocitne právě v kocourově těle. A Tom má týden na to, aby své rodině dokázal, že ji miluje a záleží mu na ní. Jinak zůstane navždy chlupatým kocourem.

Já, kocour, USA 2016, komedie, 86 min., režie: Barry Sonnenfeld, hrají: Kevin Spacey, Jennifer Garnerová, Christopher Walken a další.