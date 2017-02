Cock Sparrer se nikdy nestali hvězdami, nebyli tak slavní jako Sex Pistols nebo The Clash, patří ale k nejvýznamnějším kapelám historie punku. Hlásila se k nim celá scéna oi a streetpunku. Když slavili Rancid dvacet let existence, vystupovali právě s Cock Sparrer, kteří hráli o dvě dekády déle. Skupina byla hlavní hvězdou mnoha významných punkových festivalů, jako byly Rebellion nebo Punk and Disorderly či Riot.

Cock Sparrer dali dohromady v roce 1972 kamarádi ze školy Colin McFaull, Mick Beaufroy, Steve Burges a Steve Bruce, kterým se líbil pub rock a hudba mods, zejména The Who.

V roce 1976 se setkali s manažerem Sex Pistols Malcolmem McLarenem, který si je vzal pod svou ochranu. O rok později uzavřeli smlouvu s firmou Decca, která jim vydala dva singly. Ty se však prodávaly špatně, a tak první deska vyšla jen ve Španělsku.

Skupina se v roce 1978 rozešla, ale novu se dala dohromady v roce 1982, kdy slavilo úspěch oi, které bylo právě hudbou Cock Sparrer inspirováno. Jejich písně se objevily v kompilacích oi kapel.

V roce 1983 jim vyšlo v Británii album Shock Troops a o rok později deska Runnin Riot in ´84, po které se zase rozešli. Znovu se dali dohromady v roce 1992 a od té doby nepřetržitě hrají. V devadesátých letech vydali dvě desky Guilty as Charged a Two Monkeys. Posledním albem je Here We Stand z roku 2007.

Na festivalu se představí ještě jedna kapela podobného pojetí, angličtí Crashed Out, kteří jsou ale více ovlivněni hard rockem.

Vystoupí tam nestoři newyorského hardcore Agnostic Front, kteří byli v osmdesátých letech hodně inspirováni street punkem a jeho idejemi. Sami přiznali, že jednu dobu měli velmi blízko ke skinheadům. [celá zpráva]