„Rázná a energická“ vrchní sestra Mery (Laurinová) bude v seriálu spolupracovat s charizmatickým, ale ne moc příjemným doktorem Hofbauerem, který neprojevuje emoce. Hraje ho Marek Němec.

„Je empatická, přímá, rázná a má smysl pro humor, který je mi blízký. Líbí se mi, že je temperamentní, vyzrálá ženská, která ví, co chce. A co mi na ní vadí? Dalo by se jí vytknout to, že právě kvůli práci pokulhává její osobní život,“ popsala svou postavu Laurinová.

Marek Němec

FOTO: Prima

„Postava Davida je nestandardní a mně jako člověku vzdálená. Opravdová potrava pro herectví, kdy jsem si mohl zkusit zahrát superdoktora, který moc nepoužívá emoce a řeší věci po svém. David je trochu asociál, úsporný, co se týče dobré nálady a veselosti, a tady se mi díky několikaměsíčnímu brzkému rannímu vstávání povedlo probouzet se rovnou do jeho postavy, protože v pět ráno nikdo zrovna nehýří optimismem,“ sdělil Marek Němec.

Podle tvrzení Primy Modrý kód nebude další vztahový seriál z nemocnice, půjde spíše o „akční“ napínavý příběh, částečně inspirovaný skutečnými případy.

„Přinášíme divákům moderní drama z akčního prostředí urgentního příjmu. Jde o původní seriál, který na našich obrazovkách ještě nebyl,“ přesvědčuje generální ředitel Prima Group Marek Singer. Datum premiéry zatím Prima nestanovila.