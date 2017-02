Jason Mraz debutoval v roce 2002 albem Waiting For My Rocket To Come. Komerčního úspěchu dosáhl až s následující nahrávkou Mr. A-Z (2005). Dosud největší úspěch mu přineslo třetí studiové album We Sing. We Dance. We Steal Things (2008), které mu vyneslo dvě ceny Grammy. Zatím poslední jeho řadovka Yes! (2014) je jeho pátým studiovým albem.

Jeho tvorba je ovlivněna reggae, popem, rockem, folkem, jazzem i hip-hopem. V říjnu 2008 vydal knihu padesáti polaroidových fotografií s názvem A Thousand Things a v roce 2009 mu na ceremoniálu uvedení nových členů do Síně slávy autorů písní udělili Hal David Starlight Award pro nejslibnější mladý talent.

Mraz je vášnivý surfař, farmář, filmař a fotograf, také angažovaný občan. Jeho aktivismus a filantropické úsilí sahají od ochrany životního prostředí až po rovnoprávnost LGBT.