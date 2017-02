Rozhodně nejsou silnou stránkou v případě Temného kraje, který vysílá Prima v neděli večer, a zatím ani v případě Specialistů v pondělí na Nově. Po nevalném úvodním dojmu se tak oba tituly ani po čtyřech týdnech nedají považovat za zdařilé.

Zatímco Nova přesadila do prostředí Prahy epizody z německého televizního seriálu SOKO Leipzig, který vysílá ZDF už roky, a přizpůsobila si je, Prima se s Temným krajem pustila od počátku do původní práce. A přestože by se zdálo, že Nova získává výhodu, protože má k dispozici prověřený scénář i režijní inspiraci, výsledek zatím nepůsobí moc přesvědčivě.

Úvodní díl, v němž lupiči po přepadení klenotnictví unesli tramvaj v centru Prahy a který provokoval diváka sérií těžko uvěřitelných náhod, dokonce vzbudil otázku, jestli si televize náhodou neupravila předlohu až příliš, aby si usnadnila natáčení v centru Prahy. Únos tramvaje totiž korunovala lacinou kovbojkou, kdy na osvobození rukojmích zásahovka „nemá čas“, a vše tak zůstane na trojici policistů, kteří tramvaj pronásledují napříč Prahou.

Po sbírce takových nesmyslů si seriál dalším příběhem s vraždou taxikáře sice trošku napravil reputaci, ale při vraždě v zahrádkářské kolonii zase vzbudil pochybnosti, když se povedlo až moc přeskočit v ději.

Nedělní Temný kraj s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli si zatím bere zločin spíš jen jako záminku a rozehrává více méně to, co Prima už umí a čím si udržuje věrné publikum: vztahový seriál, jen v novém neokoukaném prostředí, se zázemím v konkrétní profesi. Se zločinem však nepracuje zrovna šťastně, na všechno je tu spousta času, stihne se lecjaká odbočka, za pachateli se nijak nespěchá a zločiny tu zatím působí spíš jen jako kolorit.

Scénář přitom propojuje málo zkušené okresní kriminalisty s elitním pražským policistou, který se specializuje na sériové vraždy a náhodou tráví zdravotní dovolenou poblíž.

Bůhví proč se do toho ale ještě pletou hrůzostrašné lidové legendy, které do děje vnáší jeden z policistů – jejich vášnivý sběratel, který je sepisuje po nocích na půdě (!), a dokonce i v práci a ještě z nich předčítá kolegům.

Temný kraj je bohužel i dokladem toho, že nestačí spoléhat se na hvězdu v hlavní roli a na to, že se mezi několika solidními televizními herci více méně ztratí i někdo, komu se před kamerou až tak dobře nedaří.

A zejména ne tehdy, když představuje poměrně nápadnou figuru – jako v tomto případě Jan Teplý ambiciózního policistu z okresní kriminálky.