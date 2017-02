Je to třetí nastudování Rusalky v tomto divadle, uskuteční se v režii Mary Zimmermanové, v titulní roli se objeví lotyšská sopranistka Kristine Opolaisová,

Prince zazpívá Američan Brandon Jovanovich a známý afroamerický basista Eric Owens bude Vodníkem, dirigovat bude Brit Mark Elder. Naposledy se objevila Rusalka v MET v roce 2014.

Nové premiéry se zúčastní i ministr kultury Daniel Herman, který přijel do New Yorku, aby byl ve středu přítomen i otevření výstavy v galerii Českého centra New York, na kterou zapůjčilo Národní muzeum jediný autentický notový záznam opery pořízený skladatelem.

Výstava s názvem Rusalka ukáže i některé další předměty skladatele jako Dvořákův americký skicář a scénické návrhy a kostýmy. Potrvá do 23. února. K nové premiéře přijedou do New Yorku i tři pěvecké a herecké představitelky Rusalky minulosti – Gabriela Beňačková, Magda Vašáryová a Američanka Renée Flemingová.

Autorem libreta romantické pohádkové opery Rusalka je Jaroslav Kvapil. Byla dokončena v roce 1900 a premiéru měla 31. března 1901 v Národním divadle. Nejznámější árií z díla je zpěv Rusalky k měsíci – Měsíčku na nebi hlubokém.