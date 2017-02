První koncert na stadiónu Evžena Rošického, který se uskuteční 16. září, se vyprodal za deset týdnů, lístky si koupilo 40 tisíc lidí. Druhý koncert se odehraje 17. září. Řekl to manažer skupiny Jan Lippert.

„Když jsme na začátku letošního roku oznámili vyprodaný koncert na Strahově, řada fanoušků nás zavalila žádostmi, abychom přidali další, protože se na ně nedostalo a nečekali to tak rychle. Dlouho jsme to zvažovali a nakonec jsme se rozhodli do toho jít. Možná je to naposledy, kdy si takhle na fotbalovém stadiónu zahrajeme. A když už chystáme mimořádnou show, tak ať má možnost to vidět co nejvíce lidí,“ uvedl zpěvák Richard Krajčo. Předprodej na druhý koncert začne 14. února.