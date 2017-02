Skinny Puppy se dali dohromady ve Vancouveru v roce 1982 a patří k zakladatelům elektroindustriálu. Jádro souboru tvoří cEvin Key a Nivek Ogre, od poloviny osmdesátých let a až do své smrti v roce 1995 byl členem kapely taky Dwayne Goettel, pravidelně s ní spolupracoval producent Dave Ogilvie a začínal v ní i zpěvák Bill Leeb, který se objevil i na debutovém EP Remission z roku 1984 a na o rok později vydaném debutovém albu Bites, než se trhnul a založil přímočařejší Front Line Assembly.

Naopak Skinny Puppy se začali propadat do temnoty, k čemuž přispěl příchod hráče na klávesy Dwaynea Goettela. Zřetelné to bylo už na dystopickém druhém albu z roku 1986 Mind: The Perpetual Intercourse. Deska plná agresivních rytmů, industriálních zvuků a temných nálad se věnovala násilí. Třetí album Cleanse Fold and Maniputale se věnovalo otázce AIDS a traumatu z vietnamské války.

Dojem umocňovala šokující scénická prezentace s umělou krví a vivisekcí vycpaného psa, která doprovázela turné k desce VIViSectVI. Divadelní prvky poznali i tuzemští diváci na koncertu v Roxy v roce 2007.

Skinny Puppy v Roxy

FOTO: NOVINKY/Ondřej Lazar Krynek

Temné pojetí vyvrcholilo na až psychedelických albech Too Dark Park a Last Rights z počátku devadesátých let, kde už byl patrný vliv užívání drog, které skupinu rozleptávaly. Ještě předtím ale skupina ukázala, že drží prst na tepu doby, když na albu Rabbies, kde hostoval Al Jourgensen z Ministry, využila kytaru.

V roce 1995 Skinny Puppy skončili, když odešel Ogre a Goettel podlehl závislosti na heroinu.

V roce 2000 Ogre a Key skupinu obnovili a poprvé po osmi letech hráli živě. V roce 2003 po příchodu Marka Walka natočili desku The Greater Wrong of the Right, která byla melodičtější a méně temná a komplikovaná než poslední desky z devadesátých let. Obnovená skupina vystoupila v roce 2005 na festivalu Planet v Táboře.

Od té doby skupina vydala další tři desky, poslední je Weapon z roku 2013. Skupina je klíčová pro vývoj stylu elekroindustriálu EBM i industriálního metalu. Její pojetí ovlivnilo nejen Nine Inch Nails ale i mnohem mladší Crystal Castles.