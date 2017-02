Multiinstrumentalista a skladatel Bryan Adams je na hudební scéně od roku 1975. V médiích debutoval v roce 1980 eponymním albem. V roce 1992 získal Grammy za skladbu (Everything I Do) I Do It For You, která byla součástí soundtracku filmu Robin Hood - Král zbojníků (1991).

Na svém kontě má dosud třináct studiových alb, z nichž poslední Get Up vyšlo v říjnu roku 2015. Vydal i pět koncertních desek a pět písňových kompilací.

Třikrát ho nominovali na Oscara a pětkrát na Zlatý glóbus, ale ani jednu z cen zatím nezískal. Od března 2011 má hvězdu na hollywoodském Chodníku slávy. Při jejím slavnostním odhalování ho doprovázela hokejová legenda Wayne Gretzky. V roce 2012 vydal knihu fotografií Exposed.